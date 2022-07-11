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    • Yaşam
    • 11.07.2022 18:24
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    • 11.07.2022 18:26
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    Bodrum'da yanın paniği! Ekipler havadan ve karadan müdahale etti

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilikte çıkan yangın paniğe sebep oldu. Alevlerin yükseldiği yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

    Bodrum’da panik!

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilikte çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

    Gündoğan Mahallesi Bayraktepe mevkindeki makilikte saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve 1 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası yangın 1 saat içeresinde söndürüldü.

    Yangında 1 hektarlık alanın yandığı belirtilirken, bölgede yaşayanlar kısa süreli panik yaşadı.

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    Haberler Yaşam Bodrum'da yanın paniği! Ekipler havadan ve karadan müdahale etti
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