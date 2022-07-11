İstanbul'u rant uğruna kaderine terk eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Her yer sanki pavyon

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet etmek yerine rant peşinde koşuyor. E-5'de, TEM'de egzoz gazını, tozu, dumanı emen dikey bahçeleri söktürüp yerine reklam panoları astıran İmamoğlu, dün de İstanbullu selle boğuşurken tatilden dönüş yapmadı.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Baksanıza kentin Belediye başkanı bile her şey olup bittikten sonra ne ikindiye kadar ortalarda göründü ne twit attı... Sonra öğreniyorsuz ki, daha da kötüsü yağmurun başladığı saatte Fethiye'ye, tatile kaçmış Ekrem Bey. Hakikaten inanılır gibi değil! Bu ne genişliktir, gamsızlıktır arkadaş..." ifadelerini kullandı.
İşte Altınok'un bugünkü yazısı;
Son günlerde İstanbul'da hummalı bir çalışma var.
En işlek yollardaki bitmek bilmeyen inşaatlardan, turistik bölgelerdeki betonlaştırma çalışmalarından, mahalle aralarında kazılıp unutulan çukurlardan bahsetmiyorum.
Onlar bildiğiniz gibi, "açık uçlu", ne zaman bitecekleri belli değil.
Artık yargı işi bitirsin diye kayyum müteahhitler mi belirler yoksa metro inşaatlarında olduğu gibi Ulaştırma Bakanlığı işe el mi atar, Allah bilir.
Ama İBB'nin İstanbul'u billboard'larla donatma seferberliği son hızla devam ediyor.
Ekrem Başkan nerede bir boşluk görse hemen bir reklam panosu konduruyor.
Işıklısından, cıvıl cıvıl...