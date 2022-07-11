İstanbul'u rant uğruna kaderine terk eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Her yer sanki pavyon

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Baksanıza kentin Belediye başkanı bile her şey olup bittikten sonra ne ikindiye kadar ortalarda göründü ne twit attı... Sonra öğreniyorsuz ki, daha da kötüsü yağmurun başladığı saatte Fethiye'ye, tatile kaçmış Ekrem Bey. Hakikaten inanılır gibi değil! Bu ne genişliktir, gamsızlıktır arkadaş..." ifadelerini kullandı.

İşte Altınok'un bugünkü yazısı;



Son günlerde İstanbul'da hummalı bir çalışma var.

En işlek yollardaki bitmek bilmeyen inşaatlardan, turistik bölgelerdeki betonlaştırma çalışmalarından, mahalle aralarında kazılıp unutulan çukurlardan bahsetmiyorum.