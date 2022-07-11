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    • Yaşam
    • 11.07.2022 20:21
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    • 11.07.2022 20:21
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    Mardin'de korkunç olay! Bir adamın üzerine yanıcı madde döküp öldürdüler

    Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde ihbar üzerine eve giren emniyet güçleri bir kişinin cesedini buldu. Ölen kişinin üzerinde yanıcı madde izlerine rastlanırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

    AA
    Talihsiz adamı yakarak öldürdüler

    Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde üzerine yakıcı madde dökülen kişi hayatını kaybetti, bir şüpheli gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, "Kayacan Mahallesi'nde evde üzerine yakıcı madde dökülen bir kişinin yandığı" yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Vücudunda yanıklar bulunan ve kimliğinin F.O olduğu tespit edilen kişi, ekiplerce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine gönderilen ağır yaralı F.O. yaşamını yitirdi.

    Olayla ilgili şüpheli Ş.O. gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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    Haberler Yaşam Mardin'de korkunç olay! Bir adamın üzerine yanıcı madde döküp öldürdüler
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