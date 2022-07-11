CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl önce "bu yaz çözeriz" dediği Haramidere 2 yıl sonra yeniden taştı!

İstanbullular selle boğuşurken tatilde olduğunu sosyal medyadan attığı tweetle duyuran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl önceki selde vatandaşa, "Bu yaz bu derenin sorununu çözeceğiz artık taşmayacak, size söz" dediği ortaya çıktı.
BU YAZ ÇÖZECEĞİZ
Vatandaşların yanına gelerek yıllardır bu sorunun yaşandığını belirten İmamoğlu, kendisine "Dereyi yapın" diyen vatandaşa, "Başladık, başladık. Bu yaz çözeceğiz. Biz yapacağız, bu yaz bitecek bu sorun, gelip seninle gezeceğim." demişti.
İSTANBULLU SELLE BOĞUŞURKEN İMAMOĞLU TATİLDE
İstanbul'un birçok bölgesinde gece başlayan sağanak yer yer etkisini sürdürürken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun, Muğla Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu öğrenildi.
TATİLDE OLDUĞUNU DOĞRULADI
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, İstanbul dışında olduğunu doğruladı.
İmamoğlu paylaşımında, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL UYARISI YAPMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 9 Temmuz'da açıklamada bulunmuş ve İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı.