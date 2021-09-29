Azra Gülendam Haytaoğlu nasıl öldü? Savcılık rapor istedi: Parçalanırken sağ mıydı?

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz tarihinde evden çıktıktan sonra kendisine bir daha ulaşılamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'ndan haber alamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu Azra'yı aramaya başladı, emniyete kayıp ihbarı verdi. Sosyal medya üzerinden de Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.
ÇAPRAZ SORGUDA ÇÖZÜLDÜ
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti.
13 PARÇAYA BÖLDÜ "BANYOYA GÖTÜRÜP PARÇALARA AYIRDIM"
Mustafa Murat Ayhan ifadesinde, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu banyoda boğup, öldürdüğünü, 13 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi.