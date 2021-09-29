Azra Gülendam Haytaoğlu nasıl öldü? Savcılık rapor istedi: Parçalanırken sağ mıydı?

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz tarihinde evden çıktıktan sonra kendisine bir daha ulaşılamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'ndan haber alamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu Azra'yı aramaya başladı, emniyete kayıp ihbarı verdi. Sosyal medya üzerinden de Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.