Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası konuştu: Adam bir nevi avcı

Antalya'da, 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice katledildiği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili tutuklanan Mustafa Murat Ayhan'ın evinde Azra'ya cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldürdüğünü daha sonra banyoda kızı 5 parçaya ayırdığı ortaya çıktı.
Kan donduran cinayetin ardından Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu, bir televizyon programına canlı bağlanarak ilk kez konuştu.
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"KATİLİN EVLADI YANIMDA OLSA BAŞINI OKŞARIM"
Acımasızca katledilen Azra'nın acılı babası Mustafa Haytaoğlu konuşmasına "O adamın bir oğlu varmış 9 yaşında. Şu an benim yanımda olsa ben ne yaparım biliyor musunuz? Onun saçını okşarım" dedi.