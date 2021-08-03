Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası konuştu: Adam bir nevi avcı

"KATİLİN EVLADI YANIMDA OLSA BAŞINI OKŞARIM"

Acımasızca katledilen Azra'nın acılı babası Mustafa Haytaoğlu konuşmasına "O adamın bir oğlu varmış 9 yaşında. Şu an benim yanımda olsa ben ne yaparım biliyor musunuz? Onun saçını okşarım" dedi.