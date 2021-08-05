Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürüldü! Ailesi ve arkadaşları, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu

Benim kuzumu yaktılar, başka annelerin ciğeri yanmasın artık. Artık son bulsun. Benim kızım, melek gibi uçtu gitti. Televizyonda izlediğim başıma geldi. Bir haftadır yavrumu dağlardan taşlardan topladım. 3-4 gündür de buzdolaplarında bekletiyorum yavrumu...