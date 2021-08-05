Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürüldü! Ailesi ve arkadaşları, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu

Türkiye'de kadın cinayetlerinin sonu gelmedi. Vahşetin adresi bu kez Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'ydi. 28 Temmuz'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan (21) 5 gün sonra acı haber geldi.
Genç kızın cinayete kurban gittiği belirlendi. Katil ise Mustafa Murat Ayhan isimli inşaat mühendisiydi! Cani, Azra'yı boğarak öldürdüğünü, bedenini 5 parçaya ayırarak ormanlık alana attığını itiraf etti.
Azra için dün cenaze töreni düzenlendi. Osmaniye Kadirli'deki baba evinden ağıtlar yükseldi. Anne Mezide Haytaoğlu'nun sözleri yüreklere işledi: