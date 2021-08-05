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    Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürüldü! Ailesi ve arkadaşları, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu

    Azra Gülendam Haytaoğlu, daha 21 yaşındaydı... Hayali gazeteci olmaktı. Kadın cinayetleriyle mücadele etmek ise en büyük amacıydı. Ancak olmadı. Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice hayattan koparıldı. Bedeni, parçalara ayrılarak ormana atıldı. Dün, baba ocağında sonsuzluğa uğurlandı. Annesi böyle haykırdı: Evladımı 1 haftadır dağda taşta aradım. Kızım melek gibi uçtu gitti.

    Acının ana dili
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    Türkiye'de kadın cinayetlerinin sonu gelmedi. Vahşetin adresi bu kez Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'ydi. 28 Temmuz'da kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan (21) 5 gün sonra acı haber geldi.

    Genç kızın cinayete kurban gittiği belirlendi. Katil ise Mustafa Murat Ayhan isimli inşaat mühendisiydi! Cani, Azra'yı boğarak öldürdüğünü, bedenini 5 parçaya ayırarak ormanlık alana attığını itiraf etti.

    Azra için dün cenaze töreni düzenlendi. Osmaniye Kadirli'deki baba evinden ağıtlar yükseldi. Anne Mezide Haytaoğlu'nun sözleri yüreklere işledi:

        Benim kuzumu yaktılar, başka annelerin ciğeri yanmasın artık. Artık son bulsun. Benim kızım, melek gibi uçtu gitti. Televizyonda izlediğim başıma geldi. Bir haftadır yavrumu dağlardan taşlardan topladım. 3-4 gündür de buzdolaplarında bekletiyorum yavrumu...

        ÖZEL HÜCREYE KONULDU
        İnşaat mühendisi Mustafa Murat Ayhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Can güvenliği için özel hücreye yerleştirildi.

        AZRA İLK DEĞİLMİŞ
        Soruşturma         sürerken, TAKVİM şok edici bilgilere ulaştı. Mustafa Murat Ayhan'ın eski kız arkadaşı kendisinin de katilin şiddetine maruz kaldığını anlattı. İsmini vermek istemeyen genç kadın "Mustafa, sürekli beni boğmaya çalışıyordu. Her seferinde son anda elini boğazımdan çekiyordu. Jilet ile vücuduma ismini kazımaya çalışıyordu. Yaşadıklarım kabus gibiydi" açıklaması yaptı.
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