Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası konuştu! Katil Mustafa Murat Ayhan ile nasıl tanıştı? Tecavüze uğradı mı?

Katil Ayhan talihsiz kadının cansız bedenini ise parçalara ayırarak ormanlık alana dağıttı. Olaya ilişkin konuşan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu ise Katil Mustafa Murat Ayhan ile nasıl tanıştı? Tecavüze uğradı mı? gibi soruların cevaplarını verdi.