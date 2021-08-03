Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası konuştu! Katil Mustafa Murat Ayhan ile nasıl tanıştı? Tecavüze uğradı mı?
Antalya'da ablası Ezgi Haytaoğlu ile birlikte yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledildi. Katil Ayhan talihsiz kadının cansız bedenini ise parçalara ayırarak ormanlık alana dağıttı. Olaya ilişkin konuşan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu ise Katil Mustafa Murat Ayhan ile nasıl tanıştı? Tecavüze uğradı mı? gibi soruların cevaplarını verdi.
Antalya'da ablası Ezgi Haytaoğlu ile birlikte yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledildi.
Katil Ayhan talihsiz kadının cansız bedenini ise parçalara ayırarak ormanlık alana dağıttı. Olaya ilişkin konuşan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu ise Katil Mustafa Murat Ayhan ile nasıl tanıştı? Tecavüze uğradı mı? gibi soruların cevaplarını verdi.
Mustafa Haytaoğlu, Azra'nın katiliyle çalıştığı kafede tanıştığını ve caninin kızına emlakçısında çalışması için iş teklif ettiğini söyledi. Baba Haytaoğlu, gözyaşları içerisinde Türk adaletine güvendiğini söyleyerek medyada çıkan 'tecavüze' uğradığı iddialarını sert bir dille yalanladı.
Azra'nın hayalleri olduğunu ve kadın hakları savunucusu olduğunu söyleyen baba, "Bir daha Azra Gülendamlar ölmesin, çiçekler solmasın" dedi.