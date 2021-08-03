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Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası konuştu! Katil Mustafa Murat Ayhan ile nasıl tanıştı? Tecavüze uğradı mı?

Antalya'da ablası Ezgi Haytaoğlu ile birlikte yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledildi. Katil Ayhan talihsiz kadının cansız bedenini ise parçalara ayırarak ormanlık alana dağıttı. Olaya ilişkin konuşan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu ise Katil Mustafa Murat Ayhan ile nasıl tanıştı? Tecavüze uğradı mı? gibi soruların cevaplarını verdi.

03.08.2021 22:17 - Son Güncelleme: 03.08.2021 22:31
Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası konuştu! Katil Mustafa Murat Ayhan ile nasıl tanıştı? Tecavüze uğradı mı?

Antalya'da ablası Ezgi Haytaoğlu ile birlikte yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledildi.

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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası konuştu! Katil Mustafa Murat Ayhan ile nasıl tanıştı? Tecavüze uğradı mı?

Katil Ayhan talihsiz kadının cansız bedenini ise parçalara ayırarak ormanlık alana dağıttı. Olaya ilişkin konuşan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu ise Katil Mustafa Murat Ayhan ile nasıl tanıştı? Tecavüze uğradı mı? gibi soruların cevaplarını verdi.

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası konuştu! Katil Mustafa Murat Ayhan ile nasıl tanıştı? Tecavüze uğradı mı?

Mustafa Haytaoğlu, Azra'nın katiliyle çalıştığı kafede tanıştığını ve caninin kızına emlakçısında çalışması için iş teklif ettiğini söyledi. Baba Haytaoğlu, gözyaşları içerisinde Türk adaletine güvendiğini söyleyerek medyada çıkan 'tecavüze' uğradığı iddialarını sert bir dille yalanladı.

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası konuştu! Katil Mustafa Murat Ayhan ile nasıl tanıştı? Tecavüze uğradı mı?

Azra'nın katilinin ifadesini okuduğunu belirten acılı baba, kızının katile karşı geldiğini bu sebeple katilin sinirlenip, Azra'yı önce boğarak öldürüp daha sonra parçalara ayırdığını söyledi.

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası konuştu! Katil Mustafa Murat Ayhan ile nasıl tanıştı? Tecavüze uğradı mı?

Azra'nın hayalleri olduğunu ve kadın hakları savunucusu olduğunu söyleyen baba, "Bir daha Azra Gülendamlar ölmesin, çiçekler solmasın" dedi.