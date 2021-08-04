Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice katleden Mustafa Murat Ayhan'ı ele veren görüntüler ortaya çıktı

Türkiye, Antalya'da kaybolan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, inşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülüp, 10 parçaya ayrılarak ormana gömülmesini konuşuyor. Zanlı Ayhan, Azra'yı 10 parçaya bölüp taşırken kaydedilen güvenlik kameraları sayesinde yakalanmıştı. Kravatlı caninin, Azra'yı vahşice parçalayıp taşıdığı o anların görüntüsüne ulaşıldı. Antalya'da 5 gündür kayıp olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
TAHSİLLİ, LÜKS DÜŞKÜNÜ...
Vahşetle ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (48) ile görüştüğünü belirleyen cinayet masası ekipleri şüpheliyi gözaltına almış ancak Ayhan ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, yemek yedik gitti. Bilgim yok" dedikten sonra serbest bırakılmıştı.
İki üniversite mezunu olan, Antalya'nın bilinen emlak ofislerinin de birinin sahibi olan lüks düşkünü Ayhan'ın ifadelerine inanmayan polis soruşturmayı derinleştirdi. Bölgedeki MOBESE ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle Ayhan'ın Konyaaltı'ndaki evinden defalarca aynı çantayla çıkıp döndüğünü belirleyen polis Ayhan'ı tekrar gözaltına aldı. Ayhan, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Polisin cinayeti aydınlatmasında en büyük delil olan o görüntülere ulaşıldı.