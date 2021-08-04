Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice katleden Mustafa Murat Ayhan'ı ele veren görüntüler ortaya çıktı



'BİR GÜN HERKES BENİ TANIYACAK'

Osmaniye'de yaşayan ailesinin yanından okumak için Antalya'ya gelen Azra, burada çeşitli işlerde çalışarak harçlığını kazanıyordu. Azra'nın en büyük hayalinin gazeteci olmak olduğunu söyleyen halası Medine Haytaoğlu, "Üniversite sınavında yüksek bir puan almıştı. 'Ezilen kadınların sesi olacağım' demişti. Sosyal medyadan bir sayfa açmıştı. Haber yazıp oralardan paylaşıyordu. İlk haberini yazdığında mutluluk içinde beni arayıp haber vermişti. Hepsi yarım kaldı. 'Meşhur olacağım hala' diyordu. Böyle meşhur olması bizi yaktı" dedi.