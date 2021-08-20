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Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası Gülistan Doku'nun ablasına mesaj gönderdi! İşte duygulandıran konuşma

Geçtiğimiz ay Azra Gülendam Haytaoğlu Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildi. Vahşi şekilde katledilen Azra Gülandam Haytaoğlu'nun ablası Ezgi Haytaoğlu geçtiğimiz günlerde uzun süredir kayıp olan Gülistan Doku'nun ablasına mesaj gönderdi. İşte acılı iki abla arasında geçen duygu dolu mesajlaşma...

20.08.2021 15:33 - Son Güncelleme: 20.08.2021 15:41
Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ablası Gülistan Doku’nun ablasına mesaj gönderdi! İşte duygulandıran konuşma

Azra Gülendam Haytaoğlu, geçtiğimiz ay Antalya'da hunharca katledildi. Genç kızı evinde öldüren inşaat Mühendisi Mustafa Murat Ayhan (48) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ablası Gülistan Doku’nun ablasına mesaj gönderdi! İşte duygulandıran konuşma

Talihsiz genç kızın ablası Ezgi Haytaoğlu ise geçtiğimiz günlerde 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp olan Gülistan Doku'nun ablasına sosyal medyadan mesaj gönderdi.

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ablası Gülistan Doku’nun ablasına mesaj gönderdi! İşte duygulandıran konuşma

Acılı abla, mesajında şu ifadelere yer verdi: Ben Azra'nın ablasıyım.

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ablası Gülistan Doku’nun ablasına mesaj gönderdi! İşte duygulandıran konuşma

Kardeşimi 19 gün önce kaybettim. Beş gün kayıptı. İki gün yalnız aradım ve yaşadığın şeyin çeyreği bile olamaz biliyorum. Ne zaman konuşmak istersen buradayım...

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ablası Gülistan Doku’nun ablasına mesaj gönderdi! İşte duygulandıran konuşma

Gülistan Doku'nun ablası ise bu mesaja şu yanıtı verdi:

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