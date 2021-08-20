Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası Gülistan Doku'nun ablasına mesaj gönderdi! İşte duygulandıran konuşma
Geçtiğimiz ay Azra Gülendam Haytaoğlu Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildi. Vahşi şekilde katledilen Azra Gülandam Haytaoğlu'nun ablası Ezgi Haytaoğlu geçtiğimiz günlerde uzun süredir kayıp olan Gülistan Doku'nun ablasına mesaj gönderdi. İşte acılı iki abla arasında geçen duygu dolu mesajlaşma...
20.08.2021 15:33
- Son Güncelleme: 20.08.2021 15:41
Azra Gülendam Haytaoğlu, geçtiğimiz ay Antalya'da hunharca katledildi. Genç kızı evinde öldüren inşaat Mühendisi Mustafa Murat Ayhan (48) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Talihsiz genç kızın ablası Ezgi Haytaoğlu ise geçtiğimiz günlerde 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp olan Gülistan Doku'nun ablasına sosyal medyadan mesaj gönderdi.