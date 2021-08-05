Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın eski kız arkadaşı konuştu: Benim vücuduma da jilet ile ismini kazımaya çalışıyordu

Antalya'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, gözyaşları içinde defnedildi. Kızını toprağa veren acılı babanın feryadı, yürekleri dağladı.
Bundan sonra tek amacım 'Başka Azra'lar ölmesin' diye mücadele etmek" dedi. 28 Temmuz'da kaybolduktan sonra vahşice katledildiği ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin kayıp olan baş kısmı 100 kişilik ekibin 48 saatlik araması sonucu Seyir Terası ormanlık alanda bulundu.