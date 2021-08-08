SON DAKİKA: Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüyle kahroldu! Katil Mustafa Murat Ayhan'ın başka bir kadına attığı mesaj ortaya çıktı
Son dakika haberi... Türkiye geçtiğimiz hafta kaybolan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüyle kahroldu. Cani katil Mustafa Murat Ayhan, genç kadını boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırıp ormana gömdü. Katil Mustafa Murat Ayhan'la ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Ayhan'ın daha önceden Twitter'dan başka bir kadına attığı mesaj ifşa oldu. İşte detaylar...
Türkiye, Azra Gülendam Haytaoğlu'na ağladı. Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildiği belirlenen genç kızın ölümü büyük yankı uyandırdı. Katil zanlısı tutuklanırken, Haytaoğlu'nun yakınları ve diğer vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Katil zanlısının başka bir kadına attığı Twitter mesajı ortaya çıktı...
Antalya'da 28 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), ormanlık alanda 5 ayrı parçaya gömülü cesedi bulundu.
KATİL MUSTAFA MURAT AYHAN İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇIKTI
Azra'nın katil zanlısı İnşaat Mühendisi Mustafa Murat Ayhan (48) gözaltına alındı. Polisi bile şoke eden olay şöyle ortaya çıktı.
AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU 5 GÜNDÜR ARANIYORDU
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son görüştüğü inşaat mühendisi ve aynı zamanda emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğü ortaya çıktı.