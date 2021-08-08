SON DAKİKA: Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ölümüyle kahroldu! Katil Mustafa Murat Ayhan’ın başka bir kadına attığı mesaj ortaya çıktı

Türkiye, Azra Gülendam Haytaoğlu'na ağladı. Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildiği belirlenen genç kızın ölümü büyük yankı uyandırdı. Katil zanlısı tutuklanırken, Haytaoğlu'nun yakınları ve diğer vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Katil zanlısının başka bir kadına attığı Twitter mesajı ortaya çıktı...