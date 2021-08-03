SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu'nu boğup 5 parçaya ayırdı! Cani katil Mustafa Murat Ayhan'ın ruh hali

Testi pozitifti. Abla Ezgi Haytaoğlu kendisine dikkat etmediği gerekçesiyle kardeşiyle tartıştı. Azra Gülendam Haytaoğlu yanına kimliğini bile almadan, "Biraz hava alacağım" diyerek evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda ablasına "Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor" diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.