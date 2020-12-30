2 BİN 676 MAĞDUR MÜŞTEKİ BULUNUYOR

İddianamede, 2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu belirtili.

"37 KEZ ADAM ÖLDÜRME..."

İddianamede tüm şüpheliler için, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza talep edildi.

Şüphelilerin ayrıca, "bayrak yakma" ve "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından da cezalandırılmaları istendi.