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    • 30.12.2020 19:16
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    'de işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

    Son dakika haberi... 'in ilçesinde işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. sonucu aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    DHA
    Tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi!

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi.

    Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Dikmen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve kasasında tarım işçileri bulunan 47 NE 431 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi

    22 İŞÇİ YARALANDI
    Kazada aracın kasasında bulunan işçiler yola savruldu. Sürücü ile birlikte aralarında çocukların da bulunduğu 22 tarım işçisi yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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