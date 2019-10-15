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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 17:25

'den harekat sonrası skandal çağrı! Kobani olaylarında 52 kişi katledilmişti

Daha önce Kobani olayları esnasında sokağa çıkma çağrısı yaparak 52 kişinin ölümüne neden olan , 'nda teröristlere ağır darbe vurulması sonrası tekrar vatandaşları sokağa çağırdı.

HDP'den harekat sonrası skandal çağrı!

ile 'nin kuzeyindeki terör varlığını sonlandırmaya başlayan Mehmetçik, bölgedeki ilerleyişine 7. gününde devam ediyor.

ve Resulayn'ı teröristlerden temizleyen askerimiz, ile Kobani'ye de namlularını çevirince, yerinde duramadı.

HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI
Mehmetçik'in, Suriye'de teröristleri tek tek temizleyip güvenli bölgeyi kurmasından rahatsız olan HDP, halkı sokağa davet etti.

52 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
HDP, 6-8 Ekim Kobani olaylarında da sokak çağrısı yapmıştı. HDP'li 'ın açıklamasıyla sokağa dökülen halk, 52 kişiyi katletmişti.

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