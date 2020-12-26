





İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise, "Türk mahkemelerinin üzerine böyle bir leke düşmemelidir. Böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin kararlarına saygı duymak lazım. Türklerin en şöhretli tarafları, adil mahkemeler olduğu gerçeğini dünyaya gösterebildikleri zamanlardır" dedi.



TERÖRÜN SİYASİ AYAĞA HDP ÇAĞRI YAPMIŞTI

AİHM'nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği kararın ardından, HDP, muhalefet partilerine çağrıda bulunarak "Demirtaş'ın serbest bırakılması için birlik olalım" demişti.





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