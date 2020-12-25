SÜLEYMAN SOYLU: DEMİRTAŞ BİR TERÖRİSTTİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kobani dahil olmak üzere, Kobani'den önce ve sonra kendisi, kardeşleri, sözde siyaset arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin ekonomik, siyasi, milli birlik, huzur, güven, refah, kalkınma ortamına terörist saldırılar gerçekleştiren, bunu bir gün olsun bile kınamayan, Meclis'te o partiye siyasi çağrılar yapılmasına rağmen 'PKK'yı kınayın, eleştirin' denmesine rağmen, bir kez PKK ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan, tam tersine onları gönüllendiren, iştahlandıran ve onlara destek veren, onların ideolojik altyapısını siyasi bir organla meşrulaştırmaya çalışan Selahattin Demirtaş teröristtir.