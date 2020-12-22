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    • 22.12.2020 18:41
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    Mahkemesinden ile ilgili skandal karar

    Mahkemesi () , 'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı ile ilgili kararını açıkladı. AİHM, büyük bir skandala imza atarak Demirtaş'ın tahliye edilmesini istedi.



    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "derhal serbest bırakılması" yönünde karar aldı.



    DELİL YOKMUŞ!
    AİHM kararında, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin alınan kararlarda terör bağlantılı suçlamalara ilişkin bir delil bulunmadığını belirtti. Kararda ayrıca, Demirtaş'ın tutukluluğu için sunulan gerekçelerin sadece başka siyasi amaçları gizlemek için kullanıldığı ifade edildi.



    NE OLMUŞTU?
    AİHM, 2018'de verdiği kararda, Türkiye'nin hak ihlali yaptığına hükmetmiş, Demirtaş'ın, siyasi nedenlerle cezaevinde tutulduğunu belirterek, ilk kez Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) konuya ilişkin 18. maddesinden mahkum etmişti.



    Karar sonrası tahliye edilmeyen Demirtaş hakkında önce İstanbul'daki bir başka davadan verilen ceza onandı. Bu cezaya ilişkin infaz süresini tamamlayan Demirtaş, AİHM'ye taşıdığı ana dava dosyasında da var olan Kobani olayları nedeniyle açılan ayrı bir soruşturmadan yeniden tutuklandı. Ana davada ise bu tutuklama kararının hemen ardından tahliye kararı verildi.

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