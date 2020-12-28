Nedim Şener'in "Öcalan-PKK-HDP ortak yapımı: Katliam ayaklanması" adlı köşe yazısı şöyle:



Tam da "açılım" diye neredeyse ülkenin bölünmesine giden sürecin ortasında PKK'nın talimatı, HDP'nin çağrısıyla 53 kişinin hayatını kaybettiği bir ayaklanma yaşandı. Birileri, Yasin Börü gibi vücutları parçalanarak öldürülenleri unuttu, o ayaklanma çağırısını yapan HDP'lilerin ve o zamanki eşbaşkanı olan, halen bu nedenden tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın derdine düştü.

"Suçsuz" demeye dilleri varmadığı için "Suçu ne?" diye soruyorlar, "Serbest bırakın" diyemiyorlar, "AİHM karanına uyun" diyorlar. Bunun başını da sadece ve sadece seçimlerde onları yüzde 50 artı 1 oya yükselteceğini umdukları HDP oylarını almanın derdinde olan CHP ve İYİ Parti (İP) çekiyor. CHP açıktan, İP mahcup biçimde Demirtaş üzerinden HDP'ye göz kırpmaya devam ediyor.