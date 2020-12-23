CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AİHM'nin Demirtaş hakkında verdiği kararı değerlendirdi. AİHM'nin ağır tespitler yaptığını öner süren Tanrıkulu, "Mahkeme, bu tutuklanmanın siyasi olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinin ihlal edildiği tespitini yapmıştır. Ayrıca Demirtaş'ın seçme ve seçilme hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtmiştir" dedi.

Tanrıkulu, AİHM'nin son aldığı kararla bütün milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasının öngörülebilir olmadığı, Meclis'te savunma hakkı verilmediği için de milletvekillerinin ifade özgürlüğünün engellendiği sonucuna vardığını iddia etti.





"BUNUN SONUÇLARI AĞIRDIR"

Sözleşmenin 18. maddesinin önemine değinen Tanrıkulu, "Bu madde sözleşmeye taraf olan devletler bakımından bir sabıka kaydıdır. Türkiye'nin 30 yıllık AİHM tarihinde ilk defa Demirtaş ile ilgili davada bu karar çıktı. İlk defa bu maddeden ihlal kararı Demirtaş dosyasında verildi. Bunun sonuçları ağırdır" diye konuştu.



Tanrıkulu, AİHM kararlarının taraf devletleri bağladığını, bunun tartışmasız olduğunu dile getirerek, yargının bu kararın gereğini yerine getirmek zorunda olduğunu söyledi.