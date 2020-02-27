Sizler için ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan Regaip kandili dualarını derledik. Aşağıdaki Nihat Hatipoğlu videosunu izleyerek duayı Regaip Kandili duasını dinleyebilirsiniz. Regaib Kandili ihsanı bol olan bir gecedir ve bol dua ve namazla geçirilmelidir. Bu gece ihsan gecesi olduğu için Regaip Kandilinde edilen dualar geri çevrilmez. Peki dileklerin kabulü ve bu gecenin ihsanı için hangi Regaib duaları okunmalı? Sizlere Nihat Hatipoğlu'ndan Regaib kandili duası hazırladık.

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