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hoca Regaip kandilinde hangi duayı ediyor?

hoca Regaip kandilinde hangi duayı ediyor? Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında da bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir. Regaip Kandili aynı zamanda üç ayların başlangıcıdır. ihsanı bol olan bir gecedir ve bol dua ve namazla geçirilmelidir. Bu gece ihsan gecesi olduğu için Regaip Kandilinde edilen dualar geri çevrilmez. İşte Nihat Hatipoğlu özel Regaib duaları sayfamızda...

  • Yaşam
  • 27.02.2020 18:32
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 18:32
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Nihat Hatipoğlu hoca Regaip kandilinde hangi duayı ediyor?

Sizler için ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan Regaip kandili dualarını derledik. Aşağıdaki Nihat Hatipoğlu videosunu izleyerek duayı Regaip Kandili duasını dinleyebilirsiniz. Regaib Kandili ihsanı bol olan bir gecedir ve bol dua ve namazla geçirilmelidir. Bu gece ihsan gecesi olduğu için Regaip Kandilinde edilen dualar geri çevrilmez. Peki dileklerin kabulü ve bu gecenin ihsanı için hangi Regaib duaları okunmalı? Sizlere Nihat Hatipoğlu'ndan Regaib kandili duası hazırladık.

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