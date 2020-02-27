Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Silvan-Batman karayolu Üçyol mevkinde Behçet Güneş yönetimindeki 12 AP 937 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.