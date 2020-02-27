Bugünkü
Takvim

Silvan'da feci ! Yaralılar var

’ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride uçtu. da 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 19:17
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 19:17
ABONE OL
Feci kaza! Takla atarak karşı şeride uçtu

'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Silvan-Batman karayolu Üçyol mevkinde Behçet Güneş yönetimindeki 12 AP 937 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride uçtu. yı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Diyarbakır Silvan'da feci kaza! Yaralılar var
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri