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Bu gece Regaip (Regaib) Kandili ve müslümanlar bu mübarek geceyi ibadetle geçiriyor. Kandilde salavat ise çok önemli bir yer tutmaktadır. Salât ve selam kelimelerinden oluşan “salât-u selam” terkibi, . Peygamber için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Müslümanlar için büyük bir yere sahip olan salavatın okunuşu ve anlamını hatta salavatın Müslümanlara ne anlatmak istediğini yazımızın devamında... Salavat da getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar, salavat okunuşunu ve salavat getirmenin faziletleri de araştırmaya başladı. Salavat getirmenin faziletleri haberimizde.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 17:27
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 17:27
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Salavat getirmenin faziletleri neler? Salavat nedir, nasıl okunur?

Salavat getirmek tüm İslam Alemi tarafından bilinen ve önemli kabul edilen bir duadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)'a olan sevgi ve saygıyı ve aynı zamanda onun ailesi ve ashabına da aynı şekilde sevgi ve saygı göstermek adına okunan salavatın anlamı ve faziletleri yazımızın devamında bulunmaktadır. Selam vermek İslamiyet'te çok önemli bir husustur. Selam vermek farz, selam almak ise sünnettir. O nedenle Peygamber efendimizin her adı geçtiğinde ona selam vermek çok büyük bir saygı gösterisi ve aynı zamanda sevaptır.

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