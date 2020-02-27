Salavat getirmek tüm İslam Alemi tarafından bilinen ve önemli kabul edilen bir duadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)'a olan sevgi ve saygıyı ve aynı zamanda onun ailesi ve ashabına da aynı şekilde sevgi ve saygı göstermek adına okunan salavatın anlamı ve faziletleri yazımızın devamında bulunmaktadır. Selam vermek İslamiyet'te çok önemli bir husustur. Selam vermek farz, selam almak ise sünnettir. O nedenle Peygamber efendimizin her adı geçtiğinde ona selam vermek çok büyük bir saygı gösterisi ve aynı zamanda sevaptır.

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