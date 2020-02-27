Bugün Regaib Kandili kutlanıyor. Bu mübarek kandil gecesinde ibadet etmek isteyenler hacet ya da tesbih namazı kılabilirler. Mevlid kandilinde kılınacak olan hacet namazı 12 rekat , tesbih namazı 4 rekattır. İşte Regaib kandili gecesinde hacet namazı ve tesbih namazının kılınışı; Farz veya vâcip olan namazların dışındaki namazlara nâfile namazlar denir ve farz namazların öncesinde veya sonrasında kılınan sünnet namazlar nâfile namaz kapsamında yer alır. Her bir nafile namazının kendine has birtakım fazilet ve sevabları vardır.

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