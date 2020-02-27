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Tüm günahlarınız affolabilir! nasıl kılınır?

12 rekatlık müslümanlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kandil geceleri ibadet oldukça önem arz etmektedir. Bu bağlamda haberimizde Regaib Kandili 12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır? Sorusuna cevap verirken, ve dualarını da derledik. Affı bol olan bu geceyi tesbih namazı ve ya hacet namazı kılarak geçirmek yapılması gereken ibadetlerden biridir. Sizler için hacet ve tesbih namazının nasıl kılındığını, kaç rekat olduğunu ne zaman yani saat kaçta kılmak gerektiğini ve her rekatta hangi duaların okunacağını, çekilecek tesbihleri detaylı bir şekilde anlattık.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 18:14
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 18:14
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Tüm günahlarınız affolabilir! Nafile namazı nasıl kılınır?

Bugün Regaib Kandili kutlanıyor. Bu mübarek kandil gecesinde ibadet etmek isteyenler hacet ya da tesbih namazı kılabilirler. Mevlid kandilinde kılınacak olan hacet namazı 12 rekat , tesbih namazı 4 rekattır. İşte Regaib kandili gecesinde hacet namazı ve tesbih namazının kılınışı; Farz veya vâcip olan namazların dışındaki namazlara nâfile namazlar denir ve farz namazların öncesinde veya sonrasında kılınan sünnet namazlar nâfile namaz kapsamında yer alır. Her bir nafile namazının kendine has birtakım fazilet ve sevabları vardır.

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