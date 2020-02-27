Regaip kandili neden kutlanır? Müslüman alemi için oldukça önemli bir gün olan Regaip Kandili bugün kutlanıyor. Mübarek 3 Aylar'ın başlangıcı olan, sevapların kat kat artacağı, edilen duaların daha fazla kabul göreceği bu özel döneme geçişin ilk günü Regaib Kandili. Peki Regaip Kandili neden kutlanır? Neden önemlidir? Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Önemi ne? Regaib Kandili gecesi ne oldu? Regaib Kandili'nde yapılan duaların Allah katından geri çevrilmeyeceği söylenmektedir. Sevgili Peygamber Efendimiz'in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Allah'ın bazı çok özel fiilî tecellilerine mazhar olduğu, nurani lutf u ihsanlara, semavi mevhibelere eriştiği bir gecedir.

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