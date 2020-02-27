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ALLAH katında geri çevrilmiyor! ?

Regaip kandili neden kutlanır? Bugün tüm Müslüman aleminde 'nin büyük coşkusu yaşanıyor. Mübarek 3 Aylar'ın başlangıcının ilk günü olan bu özel gün birçok özellik barındırıyor. İnternette ise Regaip Kandili neden kutlanır, neden önemlidir, gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki ? Neden önemlidir? Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Recep ayı, ulvî bir yolculuğun başlangıcıdır. Mübarek üç ayların ilkidir. İlk Perşembe gecesi Regaib Kandili ile Recep ayı başlar. Regaib Kandili’nde yapılan duaların Allah katından geri çevrilmeyeceği söylenmektedir..

  • Yaşam
  • 27.02.2020 17:42
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 17:42
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Regaib Kandili neden kutlanır? Regaip Kandili'nde ne olmuştur?

Regaip kandili neden kutlanır? Müslüman alemi için oldukça önemli bir gün olan Regaip Kandili bugün kutlanıyor. Mübarek 3 Aylar'ın başlangıcı olan, sevapların kat kat artacağı, edilen duaların daha fazla kabul göreceği bu özel döneme geçişin ilk günü Regaib Kandili. Peki Regaip Kandili neden kutlanır? Neden önemlidir? Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Önemi ne? Regaib Kandili gecesi ne oldu? Regaib Kandili'nde yapılan duaların Allah katından geri çevrilmeyeceği söylenmektedir. Sevgili Peygamber Efendimiz'in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Allah'ın bazı çok özel fiilî tecellilerine mazhar olduğu, nurani lutf u ihsanlara, semavi mevhibelere eriştiği bir gecedir.

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