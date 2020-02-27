Regaib Kandili'nde müslümanlar ibadetlerini yerine getirecek. Bu anlamda Regaip Kandili'nde okunan dualar ile birlikte kandil namazı da araştırılıyor. Tesbih namazı kılınışı, duası kaç rekattır? Tesbih namazı nasıl kılınır? Gibi sorular aranmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı mübarek gün ve ayların yer aldığı takvimi resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Müslümanlar bu takvime bakarak dini ibadetlerini yerine getiriyorlar. Tesbih namazı kılınışı ve duası araştırılıyor. Tesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir.

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