Peygamberimizin Regaip kandili duasını haberimizde sizlerle. Bu özel dua ile birlikte Nihat Hatipoğlu'nun Türkçe Regaib kandili duasını da haberimizde bulacaksınız. Önce peygamberimizin okuduğu kandil duasını verelim. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in aktardığına göre Peygamberimizin Regaip kandili duası şöyle; "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur". Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir.

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