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peygamberimizin okuduğu dua! İşte Regaip Kandili gecesi duası

Regaib Kandili tüm islam alemi tarafından bu gece kutlanacak. Bu bağlamda vatandaşlar duası ve peygamberimizin okuduğu duaları araştırıyor. Regaip Kandili duası nasıl, kandil gecesinde okunacak dualar hangileri olmalı? Gibi soruların cevaplarını detaylı olarak işledik. Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Peki Regaip Kandili gecesi okunacak dualar nelerdir? Detaylar haberimizde... Bu gece Müslüman alemi tarafından oldukça önemlidir. Peygamber efendimiz HZ Muhammed (SAV) Regaip Kandil'i gecesini dualarla geçirmiştir. Peygamberimizin duasını haberimizde verdik

  • Yaşam
  • 27.02.2020 13:51
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 13:53
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Regaip Kandili peygamberimizin okuduğu dua!

Peygamberimizin Regaip kandili duasını haberimizde sizlerle. Bu özel dua ile birlikte Nihat Hatipoğlu'nun Türkçe Regaib kandili duasını da haberimizde bulacaksınız. Önce peygamberimizin okuduğu kandil duasını verelim. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in aktardığına göre Peygamberimizin Regaip kandili duası şöyle; "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur". Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir.

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