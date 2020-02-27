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Regaib Kandili ı kaç rekat, nasıl kılınır?

Regaip (Regaib) Kandili bu gece müslümanlar tarafından idrak ediliyor. Kandil geceleri yapılması gereken namazlar ve ibadetler vardır. Bunlardan bir tanesi ise ıdır. Hacet namazı gecesi tesbih namazı ile beraber kılınabilir. Hacet namazını 4 rekat kılabileceğiniz gibi 12 rekat olarak da kılabilirsiniz Peki hacet namazı için Regaib Kandil'inde nasıl niyet edilir? Her rekatta hangi duayı okumalı? İşte Regaib gecesi kılınan hacet namazı hakkında tüm merak edilenler...

  • Yaşam
  • 27.02.2020 14:11
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 14:38
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Regaib Kandili hacet namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Regaib kandilini hakkıyla ihya etmek isteyenler bugüne özel Regaib Kandili için hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve nasıl niyet edilir sorularının cevaplarını oldukça merak ediyor. Hacet namazı Regaib Kandili gecesinde kılınması önerilen namazdır. Peki Regaip Kandili gecesi hacet namazı kaç rekattır. Hacet namazı için nasıl niyet edilir ve saat kaçta kılınır? İşte tüm detaylar. Regaip Kandili gecesinde Hacet namazı yatsı ile aksam arasında kılınabilir.

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