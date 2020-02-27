Regaib kandilini hakkıyla ihya etmek isteyenler bugüne özel Regaib Kandili için hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve nasıl niyet edilir sorularının cevaplarını oldukça merak ediyor. Hacet namazı Regaib Kandili gecesinde kılınması önerilen namazdır. Peki Regaip Kandili gecesi hacet namazı kaç rekattır. Hacet namazı için nasıl niyet edilir ve saat kaçta kılınır? İşte tüm detaylar. Regaip Kandili gecesinde Hacet namazı yatsı ile aksam arasında kılınabilir.

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