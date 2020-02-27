Regaip (Regaib) Kandilinde hangi dualar okunur, kaç rekat namaz kılınır, yapılacak ibadetleri, en güzel Regaip Kandili gecesi ne olmuştur bilgileri de haberimizde yer almaktadır. Yani regaip kandili ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Bu soruların cevabını haberimizde yanıt buldu. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilini oruçlu karşılamak öneriliyor. Peki Regaip Kandili gecesi ne oldu, neler yapılır? İşte fazileti ve duaları takvim.com.tr'de

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