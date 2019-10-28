29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın kutlanacak! Öğrenciler okullarda okumak için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini internette araştırmaya başladı. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Peki 29 Ekim şiirleri nelerdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kıtalık, kısa, uzun ve güzel şiirler nelerdir? 29 Ekim ile ilgili şiirler nelerdir? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde şiirler hangileri? Tüm merak edilenler haberimizde... Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri nelerdir?

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