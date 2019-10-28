29 Ekim Pano çalışmaları | 29 Ekim panosu | Pano örnekleri | Pano süslemeleri

Cumhuriyet Bayramı yaklaşmaya başladıkça öğrencileri hazırlık telaşı da arttı. Hazırlık yapan öğrenciler süsleme çalışmalarını araştırmaya başladı. Peki 29 Ekim panosu pano çalışmaları nelerdir? 29 Ekim pano örnekleri, pano süslemeleri nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde... 29 Ekim panosu çalışmaları nelerdir? 29 Ekim pano örnekleri, pano süslemeleri nelerdir? soruları Cumhuriyet Bayramı'na yaklaşırken arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 tarihinde yönetim şekli olarak cumhuriyeti benimsemesi adına her sene bu günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kutladığı milli bayramdır

28.10.2019 13:02 - Son Güncelleme: 28.10.2019 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





