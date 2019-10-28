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  • 29.10.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 09:19

'de , , ve ücretsiz mi? 29 Ekim bugün toplu taşıma bedava mı?

bedava mı 2019? 29 Ekim'de İETT ücretsiz mi? Ulaşım ücretsiz mi? soruları o gün yolculuk yapacak olanlar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

29 Ekim'de İETT, otobüs, metro ve tramvay ücretsiz mi?

29 Ekim bilindiği gibi resmi bayramdır. Bu bağlamda bugün çoğu yer kapalı olmaktadır. Zamanlarının çoğunu dışarıda geçirecek olanlar 29 Ekim yarın toplu taşıma bedava mı, 29 Ekim'de İETT, otobüs, metro ve tramvay ücretsiz mi gibi soruların cevaplarını arıyor. Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

29 EKİM'DE OTOBÜS, METRO, METROBÜS, BEDAVA MI?

Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak.Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

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