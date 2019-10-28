29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin kuruluşunu temsil ettiği için çok büyük önem arz etmektedir ve her sene coşkuyla kutlanır. Türkler ve kendini Türk hissedenler de Cumhuriyet Bayramı Whatsapp mesajları ve SMS mesajları haberimizde yer alıyor. Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını paylaşmak isteyenlerin en merak ettiği konulardan biride 29 Ekim mesajlarının nereden paylaşılması gerektiğidir. 29 Ekim mesajlarınızı sosyal medya hesaplarını olan Facebook, Twitter ve İnstagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca dünyanın en çok kullanılan konuşma uygulaması üzerinden resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını paylaşabilirsiniz....

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