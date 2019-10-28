29 Ekim tarihinde vatandaşların kargoların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. İnternette araştırma yapanlar kargoların açık olup olmayacağı hakkında bilgi edinmek istiyor. Haberimizde PTT, Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, TNT, UPS, DHL kargo için detayları verdik. Peki 29 Ekim de kargolar açık mı? Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, TNT Kargo, UPS Kargo, PTT Kargo, DHL Kargo, İnter Global Kargo 29 Ekim'de kapalı mı? Kargolar 29 Ekim'de açık mı? Kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

29 EKİM'DE KARGO ŞİRKETLERİ AÇIK MI?

PTT Kargo, özel kargo şirketleri, bankalar, vergi daireleri, okullar, nüfus müdürlükleri kısacası tüm kamu kurumları kapalı olacak ve işlemlerini halletmek isteyenler 30 Ekim Çarşamba günü halledebilecek. Yapılan açıklamaya göre eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek.Ülkemizde kargo şirketleri deyince aklımıza Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, UPS Kargo, Sürat Kargo, TNT Kargo, DHL Kargo, İnter Global Kargo ve PTT Kargo akla gelmektedir. Bu nedenle vereceğimiz bilgiler bu belirtilen kargo şirketleri için geçerli olacaktır.Yurtiçi Kargo açıklaması: 29 Ekim Salı günü tüm şube ve acentelerimiz kapalı olacaktır. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezimizden ise 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

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