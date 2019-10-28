29 Ekim Cumhuriyet bayramı yarın tüm yurtta coşku ile kutlanacak. 29 Ekim resmi tatillerden biridir. Peki 29 Ekim'de banka işlemi yapması gereken vatandaşlar ne yapacak? 29 Ekim'de bankalar açık olur mu, 29 Ekim'de EFT, havale, para yatırma ve para gönderme işlemleri yapılır mı detaylar haberimizde. Fakat AVM'ler 29 Ekim'de açık olacak. 29 Ekim Salı günü AVM'ler sabah 10.00'da açılacak akşam 22.00'de kapanacak. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir. Peki yarın noter ve AVM'ler açık mı saat kaçta açılıyor?

BANKALARIN ÇALIŞMA GÜNLERİ

Bankalar hafta sonu açık mı sorusu binlerce kişinin gündeminde. Bankalar bazı durumlar harici hafta içleri çalışmaktadırlar. Bankalar hafta sonları kapalıdır. Bunun yanında resmi tatil günlerinde de kapalıdırlar. Saati : saat 17:30'da kapanıyor. 29 Ekim 2019 yılının son resmi tatil günü. Dolaysıyla 29 Ekim Salı günü bankalar kapalı olacak. Banka işlemi yapması gereken vatandaşlar işlemlerini 30 Ekim Çarşamba günü yapabilecek.

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