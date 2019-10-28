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  • 28.10.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 17:11

Son dakika: 'da orman ı: 5 dekar ormanlık alan zarar gördü

Son dakika haberine gör 'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman ı kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü. Yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla'da orman yangını

'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman ı kontrol altına alındı.

Ören Mahallesi Karakaya Tepesi mevkisinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Karadan ulaşımın güç olması nedeniyle yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopterle havadan müdahale edildi. İş makineleriyle yol açılarak ulaşılan alandaki yangına 3 araröz ve 20 işçi de karadan müdahalede bulundu.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise yangının yıldırım kaynaklı olduğu ve 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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