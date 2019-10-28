29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta kutlanacak. Ve yarın resmi tatil olacak. Bu bağlamda vatandaşlar

hastane, eczane ve sağlık ocağı çalışma saatlerini oldukça merak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na saatler kala vatandaşlar hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bayram öncesi hastane ile işi olan vatandaşlar hastanelerin durumu hakkında bilgileri araştırıyor. 29 Ekim hastaneler açık mı? 29 Ekim hastaneler çalışıyor mu? gibi sorularda bu araştırma sorularının içinde yer alıyor. Biz de sizler için bu soruların cevaplarına takvim.com.tr'de cevap verdik.

29 EKİM'DE HASTANELER TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayram olduğu için resmi tatildir. 29 Ekim tarihi bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle tüm özel ve resmi okullar tatil olmuştur. Yine dershaneler, ilkokullar, liseler, ortaokullar, üniversiteler resmi tatil sebebi ile kapalıdırlar. 29 Ekim'de tüm devlet daireleri yani kamu daireleri aksi bir durum belirtilmedikçe resmi tatil dolayısı ile kapalıdır. Ayrıca bankaların şubeleri ve genel müdürlükleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

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