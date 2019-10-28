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  • 29.10.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 09:15

hastaneler açık mı? 29 Ekim bugün hastane eczane sağlık ocağı tatil mi, çalışıyor mu?

'na günler kala vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında hastaneler açık mı? 29 Ekim hastaneler çalışıyor mu? soruları yer alıyor. Bu soruların cevapları herkes tarafından merak ediliyor. Soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.

29 Ekim'de hastaneler eczane sağlık ocağı tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta kutlanacak. Ve yarın resmi tatil olacak. Bu bağlamda vatandaşlar
hastane, eczane ve sağlık ocağı çalışma saatlerini oldukça merak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na saatler kala vatandaşlar hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bayram öncesi hastane ile işi olan vatandaşlar hastanelerin durumu hakkında bilgileri araştırıyor. 29 Ekim hastaneler açık mı? 29 Ekim hastaneler çalışıyor mu? gibi sorularda bu araştırma sorularının içinde yer alıyor. Biz de sizler için bu soruların cevaplarına takvim.com.tr'de cevap verdik.

29 EKİM'DE HASTANELER TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayram olduğu için resmi tatildir. 29 Ekim tarihi bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle tüm özel ve resmi okullar tatil olmuştur. Yine dershaneler, ilkokullar, liseler, ortaokullar, üniversiteler resmi tatil sebebi ile kapalıdırlar. 29 Ekim'de tüm devlet daireleri yani kamu daireleri aksi bir durum belirtilmedikçe resmi tatil dolayısı ile kapalıdır. Ayrıca bankaların şubeleri ve genel müdürlükleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

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