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  • Son Güncelleme: 04.11.2019 10:34

27 bin JGK uzman onbaşı çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak?

Binlerce genç asker olmak istiyor. Bu anlamda JGK , onbaşı, çavuş alımı başvuruları yakından takip ediliyor. , Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını söylemişti. 2019 ? Jandarma 3. grup alımlarının tamamlanmasıyla 4. grup alımı bekleniyor.

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce vatandaş özellikle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanacak personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda Jandarma JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları yoğun şekilde araştırılıyor. 4. grup jandarma uzman erbaş alımları için duyuru tarihleri yakından takip ediliyor. Jandarma olma hayali kuran binlerce genci yakından ilgilendiren konuda yeni gelişmeler yaşandı.

JANDARMA'YA 27 BİN 180 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi. Jandarmanın 2017'de 102 bin 763 olan profesyonel personel sayısının 2018'de yaklaşık yüzde 22 artırılarak 125 bin 92'ye çıkarıldığını hatırlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

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Mehmet Mehmet

Diyarbakır korucu alımı ne zaman açıklanıyor her yer alim yaparken neden diyarbakır alımlar ertelendi sayın Bakanım

Aynı Görüşte misiniz?
evet18
hayır5
cevapla 30.10.2019 07:14
&#220;mitcan Ümitcan

2 grubum ne zaman egitime giderim acaba halen beklemekteyim

Aynı Görüşte misiniz?
evet42
hayır18
cevapla 29.10.2019 22:50
h&#252;seyin kardaş hüseyin kardaş

2001 doğumluyum lise mezunuyum uzman cavuş olmak istiyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet100
hayır15
cevapla 29.10.2019 19:49
Sedat Sedat

13.08.1992 doğumluyum uzman çavuş olmak istiyorum lise mezunuyum lütfen bizleri de unutmayın bizlere yardımcı olun

Aynı Görüşte misiniz?
evet90
hayır17
cevapla 29.10.2019 16:40
Mehmet Mehmet

Nasıl başvuru yapıyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet124
hayır2
cevapla 29.10.2019 16:31
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)

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