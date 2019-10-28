27 bin JGK uzman onbaşı çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak?

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce vatandaş özellikle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanacak personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda Jandarma JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları yoğun şekilde araştırılıyor. 4. grup jandarma uzman erbaş alımları için duyuru tarihleri yakından takip ediliyor. Jandarma olma hayali kuran binlerce genci yakından ilgilendiren konuda yeni gelişmeler yaşandı.
JANDARMA'YA 27 BİN 180 PERSONEL ALIMI YAPILACAK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi. Jandarmanın 2017'de 102 bin 763 olan profesyonel personel sayısının 2018'de yaklaşık yüzde 22 artırılarak 125 bin 92'ye çıkarıldığını hatırlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:
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Diyarbakır korucu alımı ne zaman açıklanıyor her yer alim yaparken neden diyarbakır alımlar ertelendi sayın Bakanım
2 grubum ne zaman egitime giderim acaba halen beklemekteyim
2001 doğumluyum lise mezunuyum uzman cavuş olmak istiyorum
13.08.1992 doğumluyum uzman çavuş olmak istiyorum lise mezunuyum lütfen bizleri de unutmayın bizlere yardımcı olun
Nasıl başvuru yapıyoruz
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