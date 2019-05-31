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  • 31.05.2019 21:26
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 21:26

? Türkçe tesfiri ?

Türkçe tesfiri ? ? Ramazan ayı içinde bulunan en faziletli gece olan Kadir gecesi için geri sayım başladı. Bu geceyi hakkıyla geçirmek isteyen müslümanlar ise Kadir suresi nasıl, Kadir suresi okunuşu ve Türkçe meali nasıl sorularının yanıtını arıyor. Kadir gecesi cuma gecesi idrak edilecek. İşte kadir gecesi ibadetleri ve faziletleri... Kadir Gecesi için birkaç hadis-i şerif mealinde, "Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur." deniliyor. Bu özel günlerde yapılacak ibadetleri ve okunacak duaları da haberimizde derledik.

Kadir gecesi ne zaman, ayın kaçında soruları Ramazan ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde sıkça araştırılıyor. Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olan Kadir Gecesi 31 Mayıs cuma gecesi idrak edilecek. Bu gecenin heyecanını şimdiden hisseden müslümanlar için Kadir suresi okunuşunu ve Kadir suresinin Türkçe anlamını sizler için araştırdık ve hazırladık. Resulullah, Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir. Peki Kadir suresi anlamı Türkçe tesfiri Kadir süresi okunuşu kaç kere okunur? Kadir süresi fazileti nedir?

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