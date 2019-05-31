Kadir gecesi ne zaman, ayın kaçında soruları Ramazan ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde sıkça araştırılıyor. Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olan Kadir Gecesi 31 Mayıs cuma gecesi idrak edilecek. Bu gecenin heyecanını şimdiden hisseden müslümanlar için Kadir suresi okunuşunu ve Kadir suresinin Türkçe anlamını sizler için araştırdık ve hazırladık. Resulullah, Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir. Peki Kadir suresi anlamı Türkçe tesfiri Kadir süresi okunuşu kaç kere okunur? Kadir süresi fazileti nedir?