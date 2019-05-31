2019 Kadir Gecesi yeni mesajları - Kadir gecesi sözleri - Kadir gecesi kutlama sözleri kısa
31 Mayıs cuma günü yani bugün bin aydan hayırlı olan Kadir Gecenizi kutluyor ve sizler için hazırladığımız resimli Kadir Gecesi mesajları ile kısa ve özlü güzel sözlerini sunuyoruz. Kadir gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir. Meleklerin yeryüzüne indiği Kadir Gecesi bol bol dua ve namazla geçirilmelidir. Kadir Gecesi mesajlarını resimli, kısa ve öz güzel sözlerle takvim.com.tr sitesi özel olarak hazırladı. Kadir Gecesi namaz ve dualarla ibadetle geçirilmeli. İşte en güzel Kadir Gecesi cep mesajlari ve özlü sözleri ve en yeni Kadir Gecesi yeni mesajları - Kadir gecesi sözleri haberimizde.
31.05.2019 08:43
- Son Güncelleme: 31.05.2019 08:49
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