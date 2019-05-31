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  • 31.05.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 18:06

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Kadir Gecesi'nde kılınan namaz bin geceye bedel olduğu gibi bu gecede edilen dualarla da reddolunmaz. Meleklerin edilen dualara amin dediği bu gecede Peygamberimiz Hazreti Muhammed hep bir duayı okurdu. Kadir Gecesi ibadetleri ile birlikte sizlere Türkçe ve arapça dualarını ve Kadir Suresi ile kılınan hacet namazının ne zaman kaç rekat ve nasıl kılınacağını hazırladık. Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Peki ? ? İşte

Kadir Gecesini nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesinde nasıl dua etmeliyiz? İşte Kadir Gecesi en değerli dua. Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur, Kadir Gecesi özel namazı var mıdır? Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Peygamberimizin Kadir Gecesi duasi en kıymetli olanı. Sizlere Kadir Gecesi okunacak duaları Türkçe mealle derledik. Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

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