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  • 31.05.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 11:57

Kadir Gecesi'nde olur mu? ? Nefis

Bugün 31 Mayıs Kadir Gecesi... Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı zaman olan Kadir Gecesi müslümanlar tarafından bugün idrak edilecek. Diğer kandillerde olduğu gibi Kadir Gecesi'nde de kandil simitleri sofralarda yerlerini alacak. Peki, nasıl yapılır? Kandil simidi yapılışını sizler için derledik. İşte nefis ...

Kandil simidi nasıl yapılır?

nasıl yapılır? İslam alemi bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi'nin huşu içinde idrak edecek. Susamlı ve susamsız olarak iki çeşit yapılan kandil simidi, diğer kandillerde olduğu gibi Kur'an'ın Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Hz. Muhammed'e (S.A.V.) vahyedilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'nde de sofralarda yerini alacak. En güzel ni sizler için derledik. Peki, ? İşte nefis kandil simidi tarifi...

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ
125 gram margarin
2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)
1 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı mahlep
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
3-4 su bardağı kadar un

KANDİL SİMİDİ ÜZERİ İÇİN MALZEMELER
2 yumurta akı
Susam ya da çörek otu

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcağında bekletilen yumurtaların sarısını ve beyazını ayırarak kandil simidini hazırlamaya başlayın. Bir kabın içerisine 3-4 su bardağı kadar un dökün ve unun ortasına bir çukur açın. Margarin, yumurta sarısı ve diğer malzemeleri una açtığınız çukura ekleyin.

Malzemeleri ekledikten sonra unu yoğurmaya başlayın. Bir süre boyunca unu yoğurduktan sonra ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamur bu kıvamdayken azar azar un eklemesi yaparak yoğurmayı sürdürün.

Hazırladığınız hamurdan parçalar ayırın ve hamur parçalarını rulo haline getirerek küçük simitler şeklinde birleştirin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kandil simitlerini dizin. Ardından kandil simitlerinin üzerine yumurta sürün ve susam ya da çörek otunu serpip önceden 190-200 derece arası ısıtılmış fırına yerleştirin. Simitler pişince servise hazır hale getirin.

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