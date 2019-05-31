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  • Son Güncelleme: 31.05.2019 17:30

nasıl kılınır? si namazı kaç rekat, saat kaçta kılınır?

si namazı kaç rekat? İbadetler geçirilecek olan Kadir Gecesi geldi. Bugün idrak edilen Kadir Gecesi'nde eller semaya yükselecek ve dualar edilecek. Kılınan tesbih namazının ise kaç rekat olacağı ise araştırılmaya başlandı. Peki kaç rekat? , nasıl kılınır? Tesbih Namazı, pek çok kandil gecesinde olduğu gibi, Kadir Gecesi kılınabilecek namazlardan biridir. Tesbih Namazı dört rekattır. Bu gecelerde Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur. İtikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yöntem olduğu gibi, ramazanın son on gününde olması tahmin edilen Kadir gecesine rastlama imkânı ve umudunu da arttırır.

Kadir Gecesi namazı kaç rekat? Kadir Gecesi'nde edilen ibadetlere ve kılınan namaza sayısız sevap yazılır. Mübarek Kadir Gecesi'nin gelmesiyle birlikte bu gecede yapılacak ibadetlerle ilgili detaylar büyük bir heyecanla araştırılıyor. Peki Kadir Gecesi namazı kaç rekat? Nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat? Kadir namazı kılınışı Fatiha ve Kadir Suresi ile olur. Kadir gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir. Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur

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