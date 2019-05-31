Kadir Gecesi namazı kaç rekat? Kadir Gecesi'nde edilen ibadetlere ve kılınan namaza sayısız sevap yazılır. Mübarek Kadir Gecesi'nin gelmesiyle birlikte bu gecede yapılacak ibadetlerle ilgili detaylar büyük bir heyecanla araştırılıyor. Peki Kadir Gecesi namazı kaç rekat? Nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat? Kadir namazı kılınışı Fatiha ve Kadir Suresi ile olur. Kadir gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir. Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur