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  • 31.05.2019 17:25
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 17:25

çekilecek tesbihler ve zikirler - okunacak dua ve sureler

okunacak dua ve sureler - ve zikirler hangileri? Müslüman alemin ibadetlerini yerine getireceği Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılıyor.Kadir Gecesi'nde eller semaya uzanacak ve namazlar kılınacak. Detaylar haberimizde... Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

Dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi bu sene 31 Mayıs tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi Müslüman alemi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir. Peki Kadir Gecesi zikirleri okunacak dua ve sureler - Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler hangileri?

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