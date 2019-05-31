Dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi bu sene 31 Mayıs tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi Müslüman alemi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir. Peki Kadir Gecesi zikirleri okunacak dua ve sureler - Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler hangileri?