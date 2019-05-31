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  • 31.05.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 17:15

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! ? Kadir Gecesi, Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti inmiştir. Yılın en anlamlı gecesinde eller semaya yükselecek. Dualar ve namazlar ile geçirilecek geceye kısa bir zaman kaldı. Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler nedir? Detaylar haberimizde... Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, "leyletü'l kadr" şeklinde Kur'an-i Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur'an-i Kerim'in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Mübarek Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi için, Hazreti Muhammed şöyle buyuruyor;"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." İşte Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler! "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir." Peki Kadir Gecesi çekilecek tesbihler! Hangi tespihler Kadir Gecesi çekilir? "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

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