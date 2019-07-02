YSK’dan yeni karar! İllerin vekil sayısı değişti

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 31 Aralık 2018 nüfus verilerine göre illerin milletvekili sayılarını güncelledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi.
VEKİL SAYISI AZALAN İLLER
Buna göre, İstanbul ve Mersin'in vekil sayıları düşürüldü. Daha önce 98 vekil çıkaran megakent İstanbul, artık 96 vekil çıkaracak. 13 milletvekili çıkaran Mersin, 12 milletvekili çıkaracak.
BAYBURT'UN VEKİL SAYISI ARTTI
Uzun yıllardır 1 vekil çıkaran Bayburt, artık 2 vekil çıkaracak. Ayrıca Tekirdağ'ın vekil sayısı 7'den 8'e, Kırşehir'in vekil sayısı 2'den 3'e çıkarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.