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Kahramanmaraş'ta dere yatağında çürümüş erkek cesedi bulundu: Polis inceleme başlattı

Kahramanmaraş'ta dere yatağında çürümüş erkek cesedi bulundu: Polis inceleme başlattı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde boş arazide hayvan otlatan bir çoban dere yatağında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler derede çürümüş bir erkek cesedi tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni ve kimliği otopsi işlemlerinin ardından netleşecek.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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