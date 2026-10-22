Avcılar'da tekstil atölyesinde işçiler birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İnegöl'de gazoz içerek mağazaya giren şüpheli 40 bin liralık cep telefonunu çaldı

İnegöl'de gazoz içerek mağazaya giren şüpheli 40 bin liralık cep telefonunu çaldı