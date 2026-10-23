Eyüpsultan'da kolonlarından ses gelen 5 katlı bina mühürlendi ve tahliye edildi
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde akşam saatlerinde taşıyıcı kolonlarından gürültü ve ses geldiği fark edilen 5 katlı bina, olay yerine gelen polis, sağlık ve zabıta ekiplerince tedbir amaçlı tahliye edildi. Sokak üzerinde güvenlik önlemi alan zabıta ekipleri binayı mühürlerken, binanın statik durumu ve taşıyıcı kolonlarına ilişkin detaylı incelemenin sabah saatlerinden itibaren teknik ekiplerce yapılacağı öğrenildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel