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Eyüpsultan'da kolonlarından ses gelen 5 katlı bina mühürlendi ve tahliye edildi

Eyüpsultan'da kolonlarından ses gelen 5 katlı bina mühürlendi ve tahliye edildi

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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde akşam saatlerinde taşıyıcı kolonlarından gürültü ve ses geldiği fark edilen 5 katlı bina, olay yerine gelen polis, sağlık ve zabıta ekiplerince tedbir amaçlı tahliye edildi. Sokak üzerinde güvenlik önlemi alan zabıta ekipleri binayı mühürlerken, binanın statik durumu ve taşıyıcı kolonlarına ilişkin detaylı incelemenin sabah saatlerinden itibaren teknik ekiplerce yapılacağı öğrenildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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