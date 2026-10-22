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Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki eşine et satan kasabı bıçaklayarak öldürdü

Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki eşine et satan kasabı bıçaklayarak öldürdü

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Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde Recep P., boşanma aşamasındaki eşinin restoranına ürün satmaması konusunda kasap Fikret Korkmaz'ı tehdit etti. Korkmaz'ın mal vermeyi sürdürmesi üzerine sokak ortasında çıkan tartışmada bıçağını çeken şüpheli 63 yaşındaki esnafı bacağından bıçakladı. Çevredekilerin tampon yapmasına rağmen aşırı kan kaybından hastanede hayatını kaybeden Korkmaz'ın katil zanlısı polis tarafından yakalandı. Tartışma anları güvenlik kamerasına yansırken adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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