Zafer Şahin’den Berat Albayrak sorusu: Kimler, neden hedef gösteriyor?

Berat Albayrak'ı kimler, neden hedef alıyor? Kenan Kıran değerlendirdi

Özgür Özel A Haber'i hedef aldı: ''Biz sokağa çağrı yaparsak haberlerine devam edemezsin''

Özgür Özel A Haber'i hedef aldı: ''Biz sokağa çağrı yaparsak haberlerine devam edemezsin''